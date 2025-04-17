Фальсифицированные масло и творог нашли в магазинах Новосибирской области

В Новосибирской области в нескольких крупных торговых сетях специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели серию внеплановых контрольных мероприятий. Подобные проверки также проходили в Томской и Кемеровской областях. В итоге в магазинах нашли продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. Кроме того, были выявлены фальсифицированные сметана, масло, сыр, творог и другая молочка.