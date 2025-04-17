Фальсифицированные масло и творог нашли в магазинах Новосибирской области

В Новосибирской области в нескольких крупных торговых сетях специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели серию внеплановых контрольных мероприятий. Подобные проверки также проходили в Томской и Кемеровской областях. В итоге в магазинах нашли продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. Кроме того, были выявлены фальсифицированные сметана, масло, сыр, творог и другая молочка.
— С целью проверки качества и безопасности специалисты провели отбор проб продукции и направили их на исследование. В результате в 26 из 40 проб обнаружены несоответствия, свидетельствующие, в том числе, о фальсификации, — сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время проверок в Новосибирской области было выявлено 1,9 килограмма продукции без маркировки и 6,8 килограмма — с истекшим сроком годности.