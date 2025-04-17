Ряду россиян увеличат пенсию с 1 мая: выплата вырастет в два раза

По ее словам, подобная материальная поддержка особенно важна для пожилых и людей с инвалидностью, которые несут значительные расходы на лечение и средства реабилитации. Эксперт также подчеркнула, что для увеличения выплат получателям не потребуется подавать дополнительные документы или обращаться в государственные органы.