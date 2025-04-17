Ряду россиян увеличат пенсию с 1 мая: выплата вырастет в два раза

С 1 мая россиянам с I группой инвалидности и 80-летним пенсионерам увеличат фиксированную выплату вдвое, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с агентством «Прайм». Уточняется, что новые правила коснутся тех, кто получил инвалидность или отметил юбилей в апреле 2024 года.
«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — рассказала Бессараб.
По ее словам, подобная материальная поддержка особенно важна для пожилых и людей с инвалидностью, которые несут значительные расходы на лечение и средства реабилитации. Эксперт также подчеркнула, что для увеличения выплат получателям не потребуется подавать дополнительные документы или обращаться в государственные органы.
Напомним, что с 1 февраля 2025 года увеличились выплаты семьям с детьми: выросли суммы маткапитала, пособия при рождении и по уходу за ребенком.