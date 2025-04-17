Росимущество отсудило у «ОДК-Авиадвигатель» недвижимость на спортивной базе

В 2022 году суд удовлетворил иск Росимущества, признав незаконным договор по реализации участков, и истребовал их из чужого незаконного владения. К тому времени они через цепочку сделок были переданы частным лицам. Как указывал истец, земля относится к береговой линии реки Чусовой, поэтому не может находиться в частной собственности. Ранее было установлено, что лица, связанные на тот момент с руководством «Авиадвигателя», похитили эти участки, выкупив по цене ниже рыночной.