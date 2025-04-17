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С ТЦ на Гоголя в Новосибирске взыскали 50 тысяч рублей

Торговый центр на улице Гоголя убрал шлагбаум после вмешательства судебного пристава.

Торговый центр на улице Гоголя убрал шлагбаум после вмешательства судебного пристава.

Как рассказали представители ГУФССП России по Новосибирской области, торговый центр получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что магазин уже судился с жилищно-строительным кооперативом, который требовал убрать шлагбаум. Но суд выбрал сторону жильцов и обязал торговый центр убрать шлагбаум.

Но представители магазина не приняли данное решение и не выполнили обязательство. Тогда приставы наложили на него штраф в 50 000 рублей.