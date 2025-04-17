С ТЦ на Гоголя в Новосибирске взыскали 50 тысяч рублей

Торговый центр на улице Гоголя убрал шлагбаум после вмешательства судебного пристава.
Как рассказали представители ГУФССП России по Новосибирской области, торговый центр получил штраф в размере 50 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что магазин уже судился с жилищно-строительным кооперативом, который требовал убрать шлагбаум. Но суд выбрал сторону жильцов и обязал торговый центр убрать шлагбаум.
Но представители магазина не приняли данное решение и не выполнили обязательство. Тогда приставы наложили на него штраф в 50 000 рублей.