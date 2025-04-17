Определять тарифы за проезд по платным свердловским дорогам будет РЭК

В тексте документа говорится, что к основному документу добавляется подпункт 37−7), в котором говорится о РЭК следующее: "разрабатывает проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области, которым устанавливается максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);