Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определять тарифы за проезд по платным свердловским дорогам будет РЭК

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Региональную энергетическую комиссию (РЭК) ответственной за определение цены проезда по платным дорогам в Свердловской области.

Это следует из Указа Губернатора Свердловской области № 129-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

В тексте документа говорится, что к основному документу добавляется подпункт 37−7), в котором говорится о РЭК следующее: "разрабатывает проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области, которым устанавливается максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);

37−7) разрабатывает проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области, которым устанавливается предельное значение максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений;".

Также в основной указ добавлен 37−7): «разрабатывает проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области, которым устанавливается предельное значение максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Свердловской области, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений;».