Каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году

Спрос на мясо взлетает перед сезоном пикников.
Самый популярный вид мяса для шашлыков у россиян — свинина. О том, что цены на нее начали подниматься из-за старта сезона пикников, в интервью рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. На сколько она может подорожать за год, за счет чего свинина стала полезнее и какие части лучше подходят для приготовления на огне — в интервью URA.RU.
— В преддверии сезона пикников цены на свинину в магазинах обычно поднимаются на 6−8%. В этом году будет также?
Спрос на мясо вырастает в конце апреля, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев Фото: Роман Наумов © URA.RU.
— Да. Цены в магазинах немного подрастают в конце апреля из-за растущего спроса на мясо. Нужно учитывать, что в это время они возвращаются к средним показателям после спада. С января по апрель каждого года стоимость опускается из-за низких продаж. В январе — из-за эффекта прошедших каникул и праздников. Все отдохнули, потратились и наелись. Потом наступает Великий православный пост, когда люди намеренно ограничивают свой рацион. В этом году к концу марта мясо подешевело по сравнению с январем на 5%.
Сейчас цены понемногу начали «отрастать», что закономерно. Великий пост в этом году заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Поэтому люди уже закупают продукты, чтобы в воскресенье 20 апреля открыть сезон пикников.
Отмечу, что производители свинины в сезон высокого спроса не задирают цены. Если бы они делали большую надбавку для оптовых продаж, склады остались бы затоваренными. Стоимость растет в местах розничных продаж из-за наценок торговых сетей.
Свинина на втором месте по стоимости среди других видов мясаФото: URA.RU.
— Какие части свинины популярны у россиян в сезон шашлыка?
Свинина в охлажденном виде доступна во всех регионах РФ, рассказал Юрий КовалевФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Самое главное при выборе мяса на шашлык — свежесть. Сегодня в любом регионе легко найти в магазинах не только замороженное, но и свежее охлажденное мясо. Переработчики доставляют «охлажденку» за тысячи километров от свиноводческих комплексов.
Нежный и сочный шашлык с хрустящей корочкой можно пожарить из свиной шейки, потому что жировые прожилки в ней равномерно распределены. При этом в шейной части нет плотных пленок и сухожилий. Это дает более яркий и выраженный вкус готовому блюду. Не менее популярны у покупателей карбонад и корейка — тоже нежные и мягкие части, но с меньшим количеством жира. Пользуются спросом лопатка и окорок.
Сегодня в магазине никто не заставит покупать мякоть с костью или салом вопреки вашей воле, культура продаж выросла. Хочу развеять миф о том, что свинина — очень жирная. Российские производители полностью перешли от сальных и мясосальных пород свиней к мясным и беконным.
— Последний год в России стремительно дорожали все продукты и товары. Как поменялась это время стоимость свинины?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России снизятся цены на говядину, свинину и курятину.
— Цены на нее последние 15 лет всегда кратно ниже инфляции. И они растут медленнее, чем на другое мясо. Общий рост стоимости в 2024 году официально составил 9,5%, а средние розничные ценники на свинину повысились всего лишь на 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это данные Росстата. Поэтому свинина — самый стабильный товар продуктовой корзины и стала еще популярнее у населения. Доля продаж на российском рынке у нее — 40%. Она занимает второе место по популярности после птицы, которая всегда была дешевле.
При этом, с 2022 года стоимость свинины и птицы практически сравнялись в сопоставимом весе без кости благодаря динамичным темпам прироста производства. И если 10−15 лет назад колбасные заводы замещали свинину более дешевой курицей, то сейчас идет обратный процесс.
Ценовая доступность позволила в два раза повысить потребление — до 31 кг на человека. Для сравнения — с 2015 по 2025 год спрос прирастал гораздо медленнее. Благодаря «вкладу» свинины в рацион россиян, среднегодовое подушевое потребление мяса у нас составляет 82−83 кг на человека — это уровень самых богатых стран.
— Какие регионы у нас могут похвастаться наибольшим количеством свиноводческих комплексов? И значит ли это, что жители там больше едят мяса?
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— Свиноводческая отрасль с 2000-х годов развивалась в рыночных условиях, поэтому производства открывались там, где нашлись активные инвесторы и лояльные к ним местные власти. Такими регионами оказались Белгородская, Курская, Тамбовская и Воронежская области. Поэтому более половины всей свинины производится в Центральном округе. Переизбытка там нет потому, что и плотность населения высокая.
Есть регионы, где свиноводческих комплексов мало или почти нет — например, Дальний Восток или Крайний Север. Но дефицита они не испытывают. Налажены сбыт и логистика, есть планомерное распределение по всей стране, в зависимости от спроса. Много мяса идет на переработку — колбасы, сосиски, сардельки и другие полуфабрикаты.
Самообеспеченность внутреннего рынка с 2019 года — выше 100%. Поэтому Россия еще и кормит другие страны. Производители зарабатывают за границей и удерживают внутренние оптовые цены. Благодаря этому, в России сегодня самая дешевая свинина в мире в пересчете на валюту.
— В какие страны российские свиноводы поставляют свою продукцию? Не приведут ли отправки за рубеж к дефициту внутри России?
В 2024 году Россия начала продавать свинину на крупнейший рынок мира — в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
— Дефицита в России быть не может, мы продаем излишки. Поставляем в Беларусь, Вьетнам, Сербию, Монголию, Гонконг и другие страны. В прошлом году отправили за границу рекордные 320 тысяч тонн, это 6% от нашего производства. Из них 40 тысяч тонн — в Китай. Показательно, что половина этих поставок — субпродукты: копыта, хвостики и ушки. В России такое совсем не ценится и продается за бесценок. Например, перемалывается в костную муку, вытапливается в жир.
А китайцы покупают эти хвостики и ушки как продукты питания, по пять-шесть долларов за один килограмм, что очень выгодно нашим компаниям. Производство становится практически безотходным и более прибыльным.
Рынок Китая очень важен для нас — он большой и перспективный. Поэтому будем укреплять там свои позиции, за три-четыре года расширим присутствие. В этой стране на рынке мяса есть и другие импортеры — США, Канада, Бразилия и страны ЕС. Совокупно они продают в Китай два миллиона тонн свинины. Наша доля — 2% от всего импорта. Но мы планируем отбить у конкурентов еще 8−10%. Также хотим развивать торговлю на рынках Юго-Восточной Азии.
— Какие задачи отрасль будет решать в ближайшие годы?
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— По указу президента к 2030 году нужно нарастить производство на один миллион тонн в живом весе свиней, с сегодняшних 5 млн 800 тысяч тонн до 6 млн 800 тысяч тонн. В убойном весе прибавка составит 650 тысяч тонн. Это сложно. По нашим расчетам, за счет собственной прибыли компании смогут нарастить примерно половину от запланированного объема. Но к 2028 году производственные мощности загрузят на 100%, и расти дальше в сложных экономических условиях будет невозможно. Этому мешают высокая себестоимость производства, дорогие кредиты и растущие цены на новое оборудование. Поэтому на уровне правительства и Минсельхоза появилась информациями о том, что в 2025 году возобновится господдержка.
Льготные кредиты свиноводам с 2005 до 2019 года позволили полностью обеспечить население отечественной свининой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Свиноводам опять начнут давать льготные кредиты, как это было с 2005 до 2019 года. Именно эта мера в свое время позволила России превратиться из ведущего мирового импортера в экспортера.
Из тех 650 тысяч тонн, которые отрасль будет дополнительно производить, 400 тысяч тонн закладываем для внутреннего потребления в России. Свинина останется доступным для населения мясом. А 200−250 тысяч тонн направим на увеличения экспорта. Это сбалансирует интересы государства и бизнеса.
— С какими проблемами сталкивается отрасль. Есть ли зависимость от импорта и санкций?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия порадовала Китай первой поставкой свинины.
— Мы годами снижали зависимость от импорта. Сегодня внутри страны производят все, что связано с кормами, воспроизводят племенных свиней лучших пород. Остается определенная зависимость по оборудованию для убойных предприятий. Но в мире всего два крупных завода, которые делают это оборудование. И все другие страны у них его также покупают.
В 2022 году у свиноводов был дефицит препаратов, но сейчас стало лучше. Фармкомпании стали делать внутри страны почти все необходимое по запросу государства и бизнеса. Идут исследования, разработки, внедрение отечественных вакцин для защиты здоровья и продуктивности свиней. Импортные компании также продолжают поставки некоторых ветеринарных препаратов.
В России долгое время все инвестиции предприятий были направлены на выращивание свиней, переработку, охлаждение, логистику, склады. Сейчас отрасли потребовались дополнительные мощности для заморозки огромных объемов мяса на фоне роста экспорта. Будем решать эти задачи с помощью льготных кредитов, в том числе.