Каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году

— Цены на нее последние 15 лет всегда кратно ниже инфляции. И они растут медленнее, чем на другое мясо. Общий рост стоимости в 2024 году официально составил 9,5%, а средние розничные ценники на свинину повысились всего лишь на 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это данные Росстата. Поэтому свинина — самый стабильный товар продуктовой корзины и стала еще популярнее у населения. Доля продаж на российском рынке у нее — 40%. Она занимает второе место по популярности после птицы, которая всегда была дешевле.