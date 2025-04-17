Отдых в Турции обойдется на 30% дешевле, чем в Приморье

Туроператоры предлагают экскурсионный тур с перелетом из Екатеринбурга во Владивосток в июле и августе на 7 ночей и дней за 152 200 рублей на одного человека при двухместном размещении. В стоимость входит перелет, проживание в отеле 4*, экскурсии по городу и достопримечательностям.
Однако отдых в Турции оказался более выгодным — это при планировании отпуска обнаружила жительница Екатеринбурга. Место поездки — античный город Сиде на юго-западном побережье в 70 км от Антальи.
«На девять ночей на одного цена дешевле. Мне надо было в конкретное место — Сиде, потому что люблю я это местечко. Я плачу за себя, маму и младшего сына. Итого по раннему бронированию (в январе) стоимость девяти ночей в июне составила 387 тысяч рублей на двух взрослых и одного ребенка», — сказала она.
Ранее сообщалось, что размещение в отелях на Дальнем Востоке подорожало на 20 процентов. Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники в отелях и апартаментах составляет 5 700 рублей — на 19% выше, чем годом ранее (4 800 рублей). На лето показатель насчитывает 6 500 рублей (+7% относительно прошлого года). При этом на летний сезон спрос вырос на 40%, на майские праздники — на 20%.