Отдых в Турции обойдется на 30% дешевле, чем в Приморье

«На девять ночей на одного цена дешевле. Мне надо было в конкретное место — Сиде, потому что люблю я это местечко. Я плачу за себя, маму и младшего сына. Итого по раннему бронированию (в январе) стоимость девяти ночей в июне составила 387 тысяч рублей на двух взрослых и одного ребенка», — сказала она.