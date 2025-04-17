Раскрыта разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров

Уточняется, что численность работающих пенсионеров в России достигает 8 189 699 человек, в то время как неработающих получателей пенсий насчитывается 32 944 549. Эти данные подтверждают существенную разницу не только в размерах выплат, но и в количестве представителей каждой категории.