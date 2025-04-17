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Раскрыта разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров

Соцфонд: Пенсия работающих и неработающих в РФ отличается на 2,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно статистике Социального фонда России, неработающие пенсионеры получают в среднем на 2,5 тысячи рублей больше, чем те, кто продолжает трудовую деятельность. Соответствующие данные появились у РИА Новости.

Уточняется, что численность работающих пенсионеров в России достигает 8 189 699 человек, в то время как неработающих получателей пенсий насчитывается 32 944 549. Эти данные подтверждают существенную разницу не только в размерах выплат, но и в количестве представителей каждой категории.

В феврале депутаты от ЛДПР анонсировали подготовку законопроекта, который предполагает с 1 августа 2025 года пересмотреть методику расчета пенсий для работающих пенсионеров. Инициатива предусматривает использование максимального индивидуального пенсионного коэффициента (10 баллов) вместо текущего лимита в 3 балла при стандартном расчете.

Накануне в соцфонде рассказали, как россияне могут скорректировать свой трудовой стаж.