Эксперт Ковалев раскрыл, когда и почему дорожает мясо

«Сейчас цены начали расти, потому что Великий пост в этом году заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Люди уже закупают продукты, чтобы в воскресенье, 20 апреля, открыть сезон пикников. Отмечу, что производители свинины в сезон высокого спроса не задирают цены. Если бы они делали большую надбавку для оптовых продаж, склады остались бы затоваренными. Стоимость растет в местах розничных продаж из-за наценок торговых сетей», — уточнил Юрий Ковалев.