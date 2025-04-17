Эксперт Ковалев раскрыл, когда и почему дорожает мясо

Цены на свинину в 2025 году будут расти медленнее инфляции, считает глава НСС Юрий Ковалев.
Потребительские цены на любое мясо в ближайшие дни вырастут из-за окончания Великого православного поста и старта сезона пикников. Об этом в интервью URA.RU рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, таким образом стоимость мяса вернется к среднегодовым показателям, потому что с января по март они падали на 5% из-за низкого спроса.
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«Сейчас цены начали расти, потому что Великий пост в этом году заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Люди уже закупают продукты, чтобы в воскресенье, 20 апреля, открыть сезон пикников. Отмечу, что производители свинины в сезон высокого спроса не задирают цены. Если бы они делали большую надбавку для оптовых продаж, склады остались бы затоваренными. Стоимость растет в местах розничных продаж из-за наценок торговых сетей», — уточнил Юрий Ковалев.
По словам эксперта, каждый год рынок наблюдает примерно одну и ту же динамику — пики взрывного спроса и рост потребительских цен на мясо приходится на новогодние каникулы и майские праздники. В течение первого квартала цены всегда идут вниз. В январе — из-за эффекта прошедших каникул и праздников. В феврале и марте — из-за традиций православного поста, когда люди намеренно ограничивают свой рацион.
Цены на мясо ежегодно подрастают к новогодним и майским праздникамФото: URA.RU.
По словам Юрия Ковалева, в 2025 году цены на свинину будут расти медленнее инфляции, которая по прогнозу составит 7%. «Годовой рост цен на свинину в 2024 году официально составил 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это также ниже инфляции, которая была 9,5%», — отметил эксперт.