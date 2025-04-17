Остапкович допустил, что цены на смартфоны и ноутбуки вырастут в 1,5−2 раза

«К сожалению, сегодня идет торговая война. Вся техника, особенно бытовая, в таких условиях не имеет тенденции к снижению цен. Американские товары, в том числе смартфоны Apple, могут подорожать в 1,5−2 раза, несмотря на падение доллара. Сегодня идет хаос в мировой торговле и чем он закончится — неизвестно», — сказал Остапкович.