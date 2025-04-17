Остапкович допустил, что цены на смартфоны и ноутбуки вырастут в 1,5−2 раза

Цены на смартфоны и ноутбуки в том числе производства американской компании Apple могут вырасти в 1,5−2 раза в России, несмотря на укрепление рубля. Причиной этому может стать объявленная президентом США торговая война, заявил aif.ru директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«К сожалению, сегодня идет торговая война. Вся техника, особенно бытовая, в таких условиях не имеет тенденции к снижению цен. Американские товары, в том числе смартфоны Apple, могут подорожать в 1,5−2 раза, несмотря на падение доллара. Сегодня идет хаос в мировой торговле и чем он закончится — неизвестно», — сказал Остапкович.
Ранее экономист выразил мнение, что укрепление рубля может привести к снижению цен на бананы и кофе. При этом Остапкович не уверен, что российские предприниматели легко согласятся на этот шаг.
Bloomberg писал, что рубль стал самой доходной валютой мира на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа. С начала 2025 года рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынки.