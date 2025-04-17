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Эксперт рассказал, как выбрать мясо на шашлык

Главное требование при выборе мяса на шашлык его свежесть. О том, что сегодня в любом российском регионе можно купить качественную охлажденную свинину в интервью URA.RU рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, незамороженное мясо доставляют сегодня на расстояние до тысячи километров от места производства.

Чаще всего на шашлык берут свиную шейку, карбонад и корейку.

Главное требование при выборе мяса на шашлык — его свежесть. О том, что сегодня в любом российском регионе можно купить качественную охлажденную свинину в интервью URA.RU рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, незамороженное мясо доставляют сегодня на расстояние до тысячи километров от места производства.

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«У всех крупных производителей сегодня налажен сбыт свежего охлажденного мяса. В последние годы инвестиции целенаправленно направлялись на покупку охлаждающего оборудования и транспорта с рефрижераторами. Свиноводческая сфера добилась высокой культуры реализации мяса, и сегодня спрос на охлажденную свинину в России выше, чем на замороженную», — рассказал Юрий Ковалев.

По словам эксперта, для приготовления нежного и сочного шашлыка с хрустящей корочкой лучше всего подойдет свиная шейка. Так же на шашлык покупатели часто берут карбонад и корейку — менее жирные, но тоже нежные и мягкие части туши. Пользуются спросом лопатка и окорок.

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«Хочу развеять миф о том, что свинина очень жирная. Российские производители еще несколько лет назад ушли от выращивания на мясо сальных и мясосальных пород свиней. Сейчас в свиноводческих хозяйствах разводят в основном мясные и беконные породы. В этом мясе значительно меньше жира, а по вкусу оно — нежное и сочное», — уточнил эксперт.