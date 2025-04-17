Эксперт рассказал, как выбрать мясо на шашлык

Чаще всего на шашлык берут свиную шейку, карбонад и корейку.
Главное требование при выборе мяса на шашлык — его свежесть. О том, что сегодня в любом российском регионе можно купить качественную охлажденную свинину в интервью URA.RU рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, незамороженное мясо доставляют сегодня на расстояние до тысячи километров от места производства.
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«У всех крупных производителей сегодня налажен сбыт свежего охлажденного мяса. В последние годы инвестиции целенаправленно направлялись на покупку охлаждающего оборудования и транспорта с рефрижераторами. Свиноводческая сфера добилась высокой культуры реализации мяса, и сегодня спрос на охлажденную свинину в России выше, чем на замороженную», — рассказал Юрий Ковалев.
По словам эксперта, для приготовления нежного и сочного шашлыка с хрустящей корочкой лучше всего подойдет свиная шейка. Так же на шашлык покупатели часто берут карбонад и корейку — менее жирные, но тоже нежные и мягкие части туши. Пользуются спросом лопатка и окорок.
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«Хочу развеять миф о том, что свинина очень жирная. Российские производители еще несколько лет назад ушли от выращивания на мясо сальных и мясосальных пород свиней. Сейчас в свиноводческих хозяйствах разводят в основном мясные и беконные породы. В этом мясе значительно меньше жира, а по вкусу оно — нежное и сочное», — уточнил эксперт.