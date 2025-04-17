Эксперт рассказал, как выбрать мясо на шашлык

«Хочу развеять миф о том, что свинина очень жирная. Российские производители еще несколько лет назад ушли от выращивания на мясо сальных и мясосальных пород свиней. Сейчас в свиноводческих хозяйствах разводят в основном мясные и беконные породы. В этом мясе значительно меньше жира, а по вкусу оно — нежное и сочное», — уточнил эксперт.