Продажи свинины в России выросли в два раза за три года

Цены на свинину растут медленнее, чем на другое мясо.
Россияне стали есть в два раза больше свинины с 2022 года. О том, что среднегодовое по душевое потребление свиного мяса в России достигло 31 кг на человека, в интервью URA.RU рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, это произошло благодаря доступным ценам на это мясо.
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«Цены на свинину растут медленнее, чем на другое мясо. Общий рост цен в 2024 году официально составил 9,5%, а средние розничные цены на свинину повысились всего лишь на 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это данные Росстата. Поэтому свинина сегодня — самый стабильный товар продуктовой корзины. Неудивительно, что она стала популярнее у населения. Доля продаж на российском рынке у нее — 40%. Она занимает второе место по популярности после птицы, которая всегда была дешевле», — рассказал эксперт.
Как объяснил эксперт, с 2022 года стоимость свинины и птицы практически сравнялись в сопоставимом весе без кости благодаря динамичным темпам прироста производства. И если 10−15 лет назад колбасные заводы замещали свинину более дешевой курицей, то сейчас идет обратный процесс.
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Обеспечивать доступные цены производителям удается благодаря развитию поставок на экспорт. «Самообеспеченность внутреннего рынка с 2019 года — выше 100%. Поэтому Россия еще и кормит другие страны. Производители зарабатывают за границей и удерживают внутренние оптовые цены. Благодаря этому, в России сегодня самая дешевая свинина в мире в пересчете на валюту», — уточнил эксперт.