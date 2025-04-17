Продажи свинины в России выросли в два раза за три года

«Цены на свинину растут медленнее, чем на другое мясо. Общий рост цен в 2024 году официально составил 9,5%, а средние розничные цены на свинину повысились всего лишь на 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это данные Росстата. Поэтому свинина сегодня — самый стабильный товар продуктовой корзины. Неудивительно, что она стала популярнее у населения. Доля продаж на российском рынке у нее — 40%. Она занимает второе место по популярности после птицы, которая всегда была дешевле», — рассказал эксперт.