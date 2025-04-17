Названо, на какой бензин на челябинских заправках быстрее всего растут цены

Самым подорожавшим видом топлива за последнюю семидневку стал бензин марки АИ-98, литр которого вырос в цене на 15 копеек, теперь его средняя цена на челябинских заправках равна 81,16 ₽ Следом по скорости подорожании расположилось дизельное топливо, которое прибывали за неделю в цене 9 копеек — 69,48 ₽ за один литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек, теперь литр самого ходового автомобильного топлива равен 52,65 ₽ На такую же сумму выросли средние цены за литр бензина марки АИ-95 (плюс 8 копеек), теперь он в среднем стоит в Челябинской области 57,86 ₽.