Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцам стали чаще отказывать в выдаче розничных кредитов

Национальное бюро кредитных историй опубликовало свежие данные по динамике отказов по всем заявкам на розничные кредиты в разных регионах РФ.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Выложенные данные показывают ситуацию по итогам марта 2025 года. В Челябинской области в первом весеннем месяце доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила 80,9%. Это на 2,9 процентных пункта больше чем в феврале этого года.

Таким образом Южный Урал в настоящий момент расположился по числу отказов в розничных кредитах на 11 месте в России. Чаще чем челябинцам отказывают в кредитовании жителям Ставропольского, Краснодарского краев, Кемеровской области, Алтайского края, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, Волгоградской области, Республики Башкортостан и Ростовской области.