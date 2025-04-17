Челябинцам стали чаще отказывать в выдаче розничных кредитов

Выложенные данные показывают ситуацию по итогам марта 2025 года. В Челябинской области в первом весеннем месяце доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила 80,9%. Это на 2,9 процентных пункта больше чем в феврале этого года.
Таким образом Южный Урал в настоящий момент расположился по числу отказов в розничных кредитах на 11 месте в России. Чаще чем челябинцам отказывают в кредитовании жителям Ставропольского, Краснодарского краев, Кемеровской области, Алтайского края, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, Волгоградской области, Республики Башкортостан и Ростовской области.