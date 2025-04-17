НБКИ: в марте в Башкирии более 81% заявителей отказали в кредитах

Это на 2,7% больше, чем в феврале текущего года (78,5%). Республика на девятом месте среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании по доле отказов в выдаче кредитов.
По этому показателю лидируют Ставропольский край, где отказали в получении кредита 82,8% желающих, Краснодарский край (82,3%) и Кемеровская область (82,3%).
В среднем по стране в марте 2025 года доля отказов по кредитам составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% (в феврале 2025 года — 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год, отмечается в релизе НБКИ.