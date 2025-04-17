НБКИ: в марте в Башкирии более 81% заявителей отказали в кредитах

В среднем по стране в марте 2025 года доля отказов по кредитам составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% (в феврале 2025 года — 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год, отмечается в релизе НБКИ.