Стоматологию временно закрыли из-за нарушений на Есенина в Новосибирске

В Новосибирске суд временно приостановил работу стоматологической клиники ООО «Хороший стоматолог» на Есенина из-за нарушений требований дезинфекции помещений, периодичности уборки и обращения с медицинскими отходами, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки. На их устранение клинике дали 60 суток. Суд посчитал, что качество оказываемых там услуг может угрожать жизни и здоровью пациентов.
В результате владельца клиники привлекли к ответственности по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначили ему административное наказание в виде приостановления деятельности.
Уточняется, что до окончания срока его действия в клинике будут проводиться проверки судебными приставами. При этом в случае, если клиника устранит все недостатки, ей разрешат вернуться к работе раньше, пояснили в ведомстве.
ИА «Сибинформ».