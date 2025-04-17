В Астане самый высокий уровень годовой инфляции — Нацбанк

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. В Астане самый высокий уровень годовой инфляции — 13,3%.
Такие данные представил Нацбанк Казахстана. Также он сообщил новые данные по инфляции в разрезе регионов. Ускорение зафиксировано в 16 регионах, замедление — в четырех.
Максимальный рост цен на продовольственные товары сложился в Акмолинской области — 10,6%, а минимальный — в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях — по 6,3%.
Темп роста цен на непродовольственные товары в марте увеличился до 9,1% год к году, в феврале он был на уровне 8,7%. Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области — 15,2%, минимальное — в Алматинской области — 5,8%.
Цены на платные услуги в марте ускорились до 14,3%. Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Западно-Казахстанской области — 19,1%, значительно ниже — в Павлодарской области — 7,2%.
В марте рост месячной инфляции по стране составил 1,3%.