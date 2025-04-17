РБК: офис ООН в России работает «на надрыве» из-за проблем с деньгами

Проблемы начались еще до смены власти в США, но усугубились после сокращения финансирования со стороны администрации президента Штатов Дональда Трампа. В 2024 году ООН столкнулась с кризисом ликвидности — страны-члены задерживали взносы, из-за чего организации пришлось урезать расходы.