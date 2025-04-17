Экономист Остапкович: к июлю доллар может укрепиться до 96 рублей

«В ближайшее время в целях ухода от дефицита бюджета доллар должен начать укрепляться, а рубль падать. Ничего страшного в этом нет. Население у нас уже привыкло к курсу в районе 95−100 рублей. Для экономических агентов это будет не больно, для бюджета полезно», — сказал Остапкович.