Экономист Остапкович: к июлю доллар может укрепиться до 96 рублей

К июлю 2025 года начнется вяло-текущее, а затем быстрое укрепление доллара, курс вернется к отметке в 96 рублей. Об этом aif.ru заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«В ближайшее время в целях ухода от дефицита бюджета доллар должен начать укрепляться, а рубль падать. Ничего страшного в этом нет. Население у нас уже привыкло к курсу в районе 95−100 рублей. Для экономических агентов это будет не больно, для бюджета полезно», — сказал Остапкович.
Он считает, что летом курс доллара постепенно начнет возвращение к запланированной Министерством экономики отметке в 96 рублей.
«Где-то на границе первого и второго полугодия начнется сначала вялотекущее, а потом быстрое укрепление доллара, и доллар выйдет на свои 96, как к концу года запланировало Минэкономики», — резюмировал экономист.
Сейчас курс доллара, согласно данным Мосбиржи, находится на уровне чуть выше 82 рублей.
Ранее аналитик Александр Разуваев заявил aif.ru, что снижение курса доллара может вызвать временное уменьшение цен на вино, технику и, возможно, туристические поездки.