Казахстан отменяет один из видов таможенных пошлин

В ведомстве уточнили, что отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на 3 года с возможностью дальнейшего пересмотра одобрена от 16 апреля решением Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.