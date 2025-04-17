Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах 27,9 рубля в день

Белстат сообщил, что белорусы в среднем тратят в магазинах 27,9 рубля в день. Подробности озвучили в пресс-службе Национального статистического комитета.
Согласно информации, розничный товарооборот в I квартале 2025 года составил 22,9 миллиарда рублей, или 110,8% в ценах, сопоставимых к аналогичному уровню 2024 года. В Белстате заметили, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года оказался 27,9 рубля. Отмечается, что за аналогичный период 2024 года он составил 23,7 рубля.
Тем временем правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».
Ранее Мингорисполком сказал, что отопление в квартирах Минска отключат с 17 апреля.
Вместе с тем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.