Нацбанк обратился к казахстанцам из-за уведомлений о наличии «кредитного счета»

Как следует из заявления, распространенного 16 апреля 2025 года, злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии «кредитного счета» или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.
Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати «уполномоченных лиц» Национального банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан.
Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Нацбанка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.
В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.
В пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Для получения консультации гражданам следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.