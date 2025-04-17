Нацбанк обратился к казахстанцам из-за уведомлений о наличии «кредитного счета»

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.