В Самаре с начала весны демонтировано 454 незаконно установленных гаража

В Самаре с начала весенне-летнего сезона демонтировано 454 незаконно установленных гаража. Незаконные гаражи убираются как собственниками, так и силами подрядных организаций, с которыми заключили договор администрации районов Самары.
Предварительно для собственников размещаются уведомление с просьбой предоставить в районную администрацию действующий договор аренды земельного участка, заключенный с департаментом управления имуществом Самары, либо освободить занимаемую территорию. Если договора нет, и реакции от собственника не последовало, по истечении 10 дней власти вправе начать демонтаж в принудительном порядке. При проведении принудительного демонтажа подрядная организация в течение одного или двух дней убирает и вывозит на полигон оставшийся после него мусор. Таковы же действия в случае, если собственник все-таки вывез гараж самостоятельно, но оставил после себя его содержимое.
Демонтированные гаражи передаются на хранение подрядной организации. Чтобы получить имущество, оставшееся в гаражах, собственники вправе обратиться с документами в районную администрацию. По истечении трех месяцев гаражи будут переданы в собственность муниципалитета, сообщили в администрации Самары.