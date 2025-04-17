В Самаре с начала весны демонтировано 454 незаконно установленных гаража

Предварительно для собственников размещаются уведомление с просьбой предоставить в районную администрацию действующий договор аренды земельного участка, заключенный с департаментом управления имуществом Самары, либо освободить занимаемую территорию. Если договора нет, и реакции от собственника не последовало, по истечении 10 дней власти вправе начать демонтаж в принудительном порядке. При проведении принудительного демонтажа подрядная организация в течение одного или двух дней убирает и вывозит на полигон оставшийся после него мусор. Таковы же действия в случае, если собственник все-таки вывез гараж самостоятельно, но оставил после себя его содержимое.