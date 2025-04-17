Для свердловских поликлиник разработают особые дизайн-проекты

ЕАН рассказывал, что в медицинской среде Савинова не чужой человек — на протяжении 2000-х и 2010-х она была известна многим медикам Екатеринбурга и региона по работе в управлении здравоохранения городской администрации. В ведомстве она занимала должность первого заместителя. Горздрав Савинова покинула в январе 2019 года из-за ликвидации своей должности. К тому времени уже неоднократно говорили об упразднении управления и передачи его полномочий на уровень области. В ноябре 2019 года Савинова приняла приглашение губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и переехала в Оренбуржье на повышение, став замглавы правительства региона — министром здравоохранения. Недавно Савинова вернулась в Свердловскую область вслед за Паслером и заняла аналогичную должность.