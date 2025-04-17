Для свердловских поликлиник разработают особые дизайн-проекты

Глава свердловского минздрава Татьяна Савинова предложила разработать индивидуальные дизайн-проекты для строящихся поликлиник. Заявление она сделала, подводя итоги объезда медицинских объектов в Екатеринбурге, Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамиле.
«Поскольку это преимущественно объекты детского здравоохранения, особенно важно, чтобы они были дружелюбными к детям, чтобы маленьким пациентам там было комфортно и не страшно. Именно поэтому я уделяю большое внимание тому, как будут выглядеть наши учреждения. Мы договорились с главами муниципалитетов, что в течение ближайшего месяца они займутся разработкой индивидуального дизайна для каждого объекта, который будет отражать особенности конкретных муниципальных образований. Это поможет формировать у детей любовь к малой родине, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно», — передает слова Савиновой пресс-служба минздрава.
Глава минздрава отметила, что для строительства трех поликлиник не хватает рабочих. Из-за этого сроки выполнения контракта могут быть сдвинуты. Однако Савинова пообещала держать на контроле строительство этих объектов.
«Я практически уверена, что все семь объектов будут введены в эксплуатацию до конца года. Все эти медицинские учреждения крайне востребованы в своих муниципальных образованиях», — подчеркнула она.
ЕАН рассказывал, что в медицинской среде Савинова не чужой человек — на протяжении 2000-х и 2010-х она была известна многим медикам Екатеринбурга и региона по работе в управлении здравоохранения городской администрации. В ведомстве она занимала должность первого заместителя. Горздрав Савинова покинула в январе 2019 года из-за ликвидации своей должности. К тому времени уже неоднократно говорили об упразднении управления и передачи его полномочий на уровень области. В ноябре 2019 года Савинова приняла приглашение губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и переехала в Оренбуржье на повышение, став замглавы правительства региона — министром здравоохранения. Недавно Савинова вернулась в Свердловскую область вслед за Паслером и заняла аналогичную должность.