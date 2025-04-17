Воздушное пространство над столицей закроют: Air Astana изменила расписание рейсов

«Изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Усть-Каменогорск, Франкфурт и Доху, а также в Астану из Алматы, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска, Франкфурта, Сеула и Дохи. Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, будут уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании», — предупредили в компании.