Кому легче всего найти работу в Приморье: список профессий

В Приморском крае сохраняется высокий спрос на специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов. Так, на менеджеров по продажам приходится 1,1 тысячи соискателей при 12,8 тысячах актуальных вакансий в регионе. Еще в числе наиболее востребованных профессий — продавцы-консультанты и кассиры (800 вакансий), бухгалтеры и водители (по 500 вакансий на каждую специальность), а также кладовщики (300 вакансий). В то же время наибольшая конкуренция сложилась среди администраторов — 9,6 соискателей на каждое рабочее место.
При этом рынок труда Приморья испытывает острый дефицит медицинских работников: на одну вакансию врача приходится лишь 0,9 резюме при требуемом показателе 4. Аналогичная ситуация наблюдается среди рабочих специальностей: слесари и сантехники (1,2 резюме на вакансию), повара и кондитеры (1,5), электромонтажники (1,6) и сварщики (1,8).
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье востребованы иностранные специалисты. Так, наибольший спрос отмечается в строительстве (около 10 тысяч вакансий), ЖКХ (2 тысячи мест), сельском хозяйстве (более 2 тысяч вакансий), транспортной сфере (2 тысячи предложений).