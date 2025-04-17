Кому легче всего найти работу в Приморье: список профессий

В Приморском крае сохраняется высокий спрос на специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов. Так, на менеджеров по продажам приходится 1,1 тысячи соискателей при 12,8 тысячах актуальных вакансий в регионе. Еще в числе наиболее востребованных профессий — продавцы-консультанты и кассиры (800 вакансий), бухгалтеры и водители (по 500 вакансий на каждую специальность), а также кладовщики (300 вакансий). В то же время наибольшая конкуренция сложилась среди администраторов — 9,6 соискателей на каждое рабочее место.