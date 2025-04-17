В Новосибирске продолжают строить корпус лицея № 113

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается строительство корпуса лицея № 113 на Бориса Богаткова. По словам мэра города, это яркая иллюстрация к тому, что в застроенных кварталах можно создавать новые школьные места.
Кадры со стройки опубликовал Максим Кудрявцев в своём telegram-канале. Он отметил, что новый корпус распахнёт двери для 650 ребят, в него переедут ученики средней и старшей школы. Это удвоит мощность учебного заведения. Ребята из начальных классов останутся на прежнем месте.
Работы идут в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Срок сдачи объекта — декабрь 2025 года.
«Готовность объекта составляет 20%. Подрядчик завершает каркас здания, кладку стен и перекрытий», — написал Максим Кудрявцев.