В Новосибирске продолжают строить корпус лицея № 113

Кадры со стройки опубликовал Максим Кудрявцев в своём telegram-канале. Он отметил, что новый корпус распахнёт двери для 650 ребят, в него переедут ученики средней и старшей школы. Это удвоит мощность учебного заведения. Ребята из начальных классов останутся на прежнем месте.