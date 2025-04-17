Башкирия накормит Беларусь редькой

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 66 тонн продовольственной редьки, отгруженной из Абзелиловского района в Беларусь.
Отобранные образцы подкарантинной продукции прошли лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«По результатам энтомологических исследований вредных карантинных организмов не выявлено, вся продукция соответствует требованиям страны — импортера», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».
Автор: Вероника Никитина.