Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия накормит Беларусь редькой

Аграрии Абзелиловского района Башкирии отгрузили в Беларусь 66 тонн редьки, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 66 тонн продовольственной редьки, отгруженной из Абзелиловского района в Беларусь.

Отобранные образцы подкарантинной продукции прошли лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических исследований вредных карантинных организмов не выявлено, вся продукция соответствует требованиям страны — импортера», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».

Автор: Вероника Никитина.