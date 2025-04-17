Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожанию

Перед Пасхой в регионе чуть подешевели яйца — на 0,6%. Теперь десяток яиц стоит в среднем 96,84 рубля. Пшено подешевело на 1% — 44,8 рубля. Сливочное масло также убавило в цене примерно 1% — 1050,3 рубля. Стоимость творога, который используют для изготовления пасхальной выпечки, осталась на прежнем уровне — 410,51 рубля.