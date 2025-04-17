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Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожанию

Картофель рекордно подорожал в Волгоградской области за минувшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, рост стоимости составил почти 9% — (86,19 рубля за килограмм).

Источник: Freepik

Увеличились цены и на другие овощи. Капуста стала дороже на 6,65% (57,06 рубля за кг), лук — почти на 6% (54,66 рубля), свекла — на 4,99% (55,49).А вот огурцы стали дешевле на 8% — 180,42 рубля за кг.

Перед Пасхой в регионе чуть подешевели яйца — на 0,6%. Теперь десяток яиц стоит в среднем 96,84 рубля. Пшено подешевело на 1% — 44,8 рубля. Сливочное масло также убавило в цене примерно 1% — 1050,3 рубля. Стоимость творога, который используют для изготовления пасхальной выпечки, осталась на прежнем уровне — 410,51 рубля.

За неделю вновь выросли цены на молоко — пастеризованное подорожало на 0,45% (92,55 рубля), а ультрапастеризованное — на 0,49% (100,49 рубля).