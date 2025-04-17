В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков

«Требования техрегламентов имеют техническую природу, что дает нам возможность их оценить (испытать или измерить) достаточно очевидным путем, — отметил министр ЕЭК. — Вместе с тем детская продукция имеет большое значение для интеллектуального, нравственного, эстетического развития детей. Но в регламентах пока отсутствуют требования, которые могут на это повлиять».