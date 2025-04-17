TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
С соответствующим предложением выступил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий в Москве на Конгрессе индустрии детских товаров.
По его словам, в союзных документах должно находить более широкое отражение применение производителями современных технологий при изготовлении игрушек, одежды, обуви, других детских и подростковых товаров. При этом безопасность должна быть на первом месте.
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС действуют техрегламенты «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности аттракционов», «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и другие, требования которых являются основополагающими.
Вместе с тем министр ЕЭК обратил особое внимание на необходимость своевременной и научно-обоснованной корректировки соответствующих технических регламентов Союза, с учетом «рисков для психического здоровья и когнитивного развития детей».
«Требования техрегламентов имеют техническую природу, что дает нам возможность их оценить (испытать или измерить) достаточно очевидным путем, — отметил министр ЕЭК. — Вместе с тем детская продукция имеет большое значение для интеллектуального, нравственного, эстетического развития детей. Но в регламентах пока отсутствуют требования, которые могут на это повлиять».
Татарицкий сообщил об изучении различного опыта в части установления требований к детской продукции, в том числе цифровым игрушкам и игрушкам с искусственным интеллектом, исключающих негативное влияние на психику детей.
Он подробно остановился на примере Европейского союза «по ужесточению регуляторики применительно к детской продукции» и призвал всех заинтересованных к более пристальной оценке этого опыта с перспективой возможного использования в ЕАЭС.