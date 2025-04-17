Стало известно, какие круизные лайнеры прибудут в Уфу.

19 апреля в Уфе стартует сезон речной навигации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, первый круизный лайнер в этом году причалит к Монументу Дружбы уже 1 мая в 9.00. Четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин», осуществляющий рейс Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород, пробудет в столице Башкортостана до 18.00 2 мая. Следующую остановку в нашем городе теплоход сделает с 9.00 12 мая по 18.00 13 мая.
Судна «Виссарион Белинский», «Александр Бенуа» и «Россия» прибудут к берегу Белой 2 мая в 9.00. Первый и второй теплоходы отчалят в тот же день в 18.00 и 19.00, третий — в 19.00 3 мая. Также 3 мая с 9.00 до 19.00 у Монумента Дружбы простоит теплоход «Н. А. Некрасов».
5 мая с 14.30 до 19.00 6 мая в Уфе пробудет судно «Павел Бажов», с 18.00 6 мая до 20.00 7 мая — «Антон Чехов».
9 мая с 9.00 до 19.00 в городе будет гостить теплоход «Русь Великая». 16 мая ожидается стоянка двух теплоходов: с 9.00 до 21.00 — «Борис Полевой», с 10.00 до 14.00 — «Александр Свешников».
Следующие судна прибудут к причалу Монумента Дружбы уже в конце мая — начале июня: 26 мая с 8.00 до 22.00 — теплоход «Василий Чапаев»; 5 июня с 9.00 до 18.00 — «Павел Миронов»; с 12.00 20 июня до 15.00 21 июня — «Золотое кольцо».