Стало известно, какие круизные лайнеры прибудут в Уфу.

Судна «Виссарион Белинский», «Александр Бенуа» и «Россия» прибудут к берегу Белой 2 мая в 9.00. Первый и второй теплоходы отчалят в тот же день в 18.00 и 19.00, третий — в 19.00 3 мая. Также 3 мая с 9.00 до 19.00 у Монумента Дружбы простоит теплоход «Н. А. Некрасов».