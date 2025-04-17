Цены на топливо в Волгоградской области выросли за неделю

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, цена на дизельное топливо достигла 68,44 рублей за литр, что на 0,03% больше, чем неделю назад. Бензин автомобильный в среднем подорожал на 0,6%, установившись на уровне 60,46 рублей за литр. Из отдельных видов бензина наибольшее повышение показали марки АИ-92 (на 0,06%, цена 57,12 рублей) и АИ-95 (также на 0,06%, цена 63,45 рублей). Примечательно, что бензин премиум-класса АИ-98 и выше остался на прежнем уровне — 84,95 рубля за литр.