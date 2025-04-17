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Весенняя полевая кампания в Волгоградской области набирает обороты

К середине апреля 2025 года аграрии региона успешно посеяли более 86 тыс. га зерновых и свыше 50 тыс. га технических культур. Ход весенних работ контролируют оперативный штаб и эксперты.

Как сообщает администрация Волгоградской области, основу посевов зерновых составляет пшеница (33,5 тыс. га) и ячмень (43,6 тыс. га). Лидирующие позиции по весеннему севу зерновых занимают Палласовский, Новониколаевский, Калачевский и Котельниковский районы.

Сев технических культур, особенно горчицы, также идет высокими темпами: на середину апреля она засеяна на площади около 48 тыс. га. Из них в Старополтавском районе около 10 тыс. га, а в Котельниковском — почти 8 тыс. га.

Овощи и картофель посажены на площади около 1,4 тыс. га, при этом лидируют хозяйства Среднеахтубинского, Городищенского и Быковского районов. Также на рассаду были высеяны огурцы, томаты, баклажаны, перец и другие культуры с использованием кассетной технологии, что способствует лучшей приживаемости растений при пересадке.

Отметим, что экспертная группа, выехавшая в районы, дает рекомендации по уходу за растениями для повышения их продуктивности и минимизации возможных рисков.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с сельхозтоваропроизводителями задачи весенней полевой кампании и меры государственной поддержки.