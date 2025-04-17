Весенняя полевая кампания в Волгоградской области набирает обороты

Овощи и картофель посажены на площади около 1,4 тыс. га, при этом лидируют хозяйства Среднеахтубинского, Городищенского и Быковского районов. Также на рассаду были высеяны огурцы, томаты, баклажаны, перец и другие культуры с использованием кассетной технологии, что способствует лучшей приживаемости растений при пересадке.