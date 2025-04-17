Весенняя полевая кампания в Волгоградской области набирает обороты

Как сообщает администрация Волгоградской области, основу посевов зерновых составляет пшеница (33,5 тыс. га) и ячмень (43,6 тыс. га). Лидирующие позиции по весеннему севу зерновых занимают Палласовский, Новониколаевский, Калачевский и Котельниковский районы.
Сев технических культур, особенно горчицы, также идет высокими темпами: на середину апреля она засеяна на площади около 48 тыс. га. Из них в Старополтавском районе около 10 тыс. га, а в Котельниковском — почти 8 тыс. га.
Овощи и картофель посажены на площади около 1,4 тыс. га, при этом лидируют хозяйства Среднеахтубинского, Городищенского и Быковского районов. Также на рассаду были высеяны огурцы, томаты, баклажаны, перец и другие культуры с использованием кассетной технологии, что способствует лучшей приживаемости растений при пересадке.
Отметим, что экспертная группа, выехавшая в районы, дает рекомендации по уходу за растениями для повышения их продуктивности и минимизации возможных рисков.
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с сельхозтоваропроизводителями задачи весенней полевой кампании и меры государственной поддержки.