В Омске закроется ещё одна пиццерия сети «Кантанелло»

В Омске продолжается закрытие пиццерий известной сети «Кантанелло». На этот раз филиал на Водниках работает последний месяц, а ранее были закрыты заведения на улице Ленина и в ТЦ «Топаз».
В настоящее время в Омске функционируют 11 филиалов этой сети. По информации телеграм-канала «Колчак Сити», в будущем их число сократится до четырёх. Оставшиеся пиццерии будут работать на проспекте Мира, улице 70 лет Октября, а также на улицах Маяковского и Фрунзе. Освободившиеся площади займёт федеральная сеть заведений грузинской кухни.
Корреспондент Om1.ru Омск попытался связаться с владельцем сети для получения комментария по поводу закрытий, но на данный момент он остаётся недоступным для общения.