В Омске закроется ещё одна пиццерия сети «Кантанелло»

В настоящее время в Омске функционируют 11 филиалов этой сети. По информации телеграм-канала «Колчак Сити», в будущем их число сократится до четырёх. Оставшиеся пиццерии будут работать на проспекте Мира, улице 70 лет Октября, а также на улицах Маяковского и Фрунзе. Освободившиеся площади займёт федеральная сеть заведений грузинской кухни.