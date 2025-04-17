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В Омске закроется ещё одна пиццерия сети «Кантанелло»

Её место займет федеральная сеть заведений грузинской кухни.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжается закрытие пиццерий известной сети «Кантанелло». На этот раз филиал на Водниках работает последний месяц, а ранее были закрыты заведения на улице Ленина и в ТЦ «Топаз».

В настоящее время в Омске функционируют 11 филиалов этой сети. По информации телеграм-канала «Колчак Сити», в будущем их число сократится до четырёх. Оставшиеся пиццерии будут работать на проспекте Мира, улице 70 лет Октября, а также на улицах Маяковского и Фрунзе. Освободившиеся площади займёт федеральная сеть заведений грузинской кухни.

Корреспондент Om1.ru Омск попытался связаться с владельцем сети для получения комментария по поводу закрытий, но на данный момент он остаётся недоступным для общения.