В Самаре ищут охрану для зданий у новой станции метро

В Самаре ищут подрядчиков для охраны объектов, попавших в зону строительства новой станции метро. Заказчиком выступило ГКУ «УКС», данные опубликовали на сайте «Госзакупки».
Согласно данным карточки закупки, под охрану планируют взять жилые и нежилые постройки вблизи новой станции метро, которые передали под управление ведомства. Для круглосуточной работы ищут двух человек с оружием. Стоимость контракта оценили в 2,6 млн рублей. Торги пройдут в мае.
Напомним, строительство новой станции метро в областной столице продолжается. В конце прошлого года работы завершили на 90%.