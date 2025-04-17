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В Самаре ищут охрану для зданий у новой станции метро

Объекты попали в зону строительства новой станции.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ищут подрядчиков для охраны объектов, попавших в зону строительства новой станции метро. Заказчиком выступило ГКУ «УКС», данные опубликовали на сайте «Госзакупки».

Согласно данным карточки закупки, под охрану планируют взять жилые и нежилые постройки вблизи новой станции метро, которые передали под управление ведомства. Для круглосуточной работы ищут двух человек с оружием. Стоимость контракта оценили в 2,6 млн рублей. Торги пройдут в мае.

Напомним, строительство новой станции метро в областной столице продолжается. В конце прошлого года работы завершили на 90%.