В Самаре ищут охрану для зданий у новой станции метро

Согласно данным карточки закупки, под охрану планируют взять жилые и нежилые постройки вблизи новой станции метро, которые передали под управление ведомства. Для круглосуточной работы ищут двух человек с оружием. Стоимость контракта оценили в 2,6 млн рублей. Торги пройдут в мае.