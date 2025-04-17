В Казахстане открылся первый банк грудного молока для новорождённых

В Алматы начал работу первый в Казахстане индивидуальный банк грудного молока, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Проект реализован на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии, при поддержке благотворительного фонда AYALA, и стал частью программы по улучшению помощи самым уязвимым пациентам — недоношенным новорождённым и детям с тяжёлыми медицинскими диагнозами, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Цель инициативы — обеспечить младенцев, временно лишённых возможности грудного вскармливания, натуральным, сцеженным молоком их матерей, что помогает не только сохранить лактацию, но и поддерживает эмоциональную связь матери и ребёнка даже при разлуке.
Особенности функционирования индивидуального банка грудного молока:
— Сцеживание проводится в стерильные индивидуальные ёмкости, с обязательной маркировкой и под контролем медперсонала.
— Допускается использование как личных, так и больничных молокоотсосов.
— Молоко хранится при строго регулируемых температурах:
нативное — в охлаждённом виде при +4 ± 2,
в замороженном состоянии — при −18…-20°C.
Грудное молоко признано Всемирной организацией здравоохранения оптимальным питанием для младенцев, так как содержит идеальный баланс питательных веществ, способствует укреплению иммунной системы и снижает риск инфекционных заболеваний.
Проект запущен в рамках международной кампании по охране здоровья матерей и новорождённых, приуроченной ко Дню здоровья и девизу ВОЗ: «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего».
В дальнейшем Министерство здравоохранения планирует открытие аналогичных банков в каждом перинатальном центре третьего уровня, куда поступают беременные с высоким риском и где часто рождаются маловесные дети.