В Казахстане открылся первый банк грудного молока для новорождённых

Проект реализован на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии, при поддержке благотворительного фонда AYALA, и стал частью программы по улучшению помощи самым уязвимым пациентам — недоношенным новорождённым и детям с тяжёлыми медицинскими диагнозами, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.