НЭВЗ планирует начать выпуск нового электровоза в 2025 году

ООО «ПК “НЭВЗ” с 2003 года входит в состав АО “Трансмашхолдинг”. На заводе разработали и выпускают магистральные грузовые и пассажирские электровозы переменного тока, промышленные электровозы постоянного и переменного тока. Всего с поточных линий завода сошло 17 тыс. электровозов 70 типов. За десять лет объем инвестиций в производство превысил 15 млрд руб. В компании работают около 9 тыс. человек.