НЭВЗ планирует начать выпуск нового электровоза в 2025 году

На предприятии ведется техническая подготовка производства, в первую очередь сотрудники займутся изготовлением опытного образца. В эти работы будет инвестировано 445 млн руб.
Как отмечается в сообщении, с 2024 года на предприятии также реализуется инвестпроект по модернизации окрасочного производства стоимостью 2,8 млрд руб. Большую часть из них — 2 млрд руб. — выделил Фонд развития промышленности России.
В рамках проекта уже построена компрессорная станция, ведется реконструкция производственных площадей и установка оборудования. Завершить модернизацию планируют в 2026 году. Ожидается, что это позволит увеличить объемы окраски электровозов с 550 до 700 локомотивных секций в год.
ООО «ПК “НЭВЗ” с 2003 года входит в состав АО “Трансмашхолдинг”. На заводе разработали и выпускают магистральные грузовые и пассажирские электровозы переменного тока, промышленные электровозы постоянного и переменного тока. Всего с поточных линий завода сошло 17 тыс. электровозов 70 типов. За десять лет объем инвестиций в производство превысил 15 млрд руб. В компании работают около 9 тыс. человек.