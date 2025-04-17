Сенатор назвал причины высоких цен на авиабилеты в Казахстане

«Доход от реализации авиатоплива составляет основную часть прибыли отдельных аэропортов. Есть аэропорты, которые не заинтересованы в доступе иных игроков к данной инфраструктуре, которая является причиной высокой стоимости топлива для авиакомпаний и как следствие отражается на стоимости авиабилетов. К сожалению, на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода госорганов к регулированию данного вопроса», — сказал Суиндик Алдашев.