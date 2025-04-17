Долги жителей Ростова по ЖКХ на 39 млн рублей выставлены на аукцион

Прием заявок стартовал 17 марта. Так, с молотка могут уйти права требования по неисполненным денежным обязательствам собственников помещений, годами копивших задолженности по квитанциям ЖКХ. В общей сложности долг ростовчан перед организацией-банкротом составил 39,02 млн руб. Стартовая цена лота — 1 млн руб. По итогам первой недели стоимость могут снизить на 10%, но с учетом установленных ограничений: минимальная цена лота не должна быть ниже 30% от первоначальной.