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В Екатеринбург завезли более 18 тонн манго из Китая

Из Китая в Екатеринбург завезли манго на сумму более 3 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге уральские таможенники приняли крупную партию манго. Прибыло на Урал 18,7 тонн экзотического фрукта. Стоимость партии составила более трёх миллионов рублей.

С начала 2025 года в Свердловскую область импортировали более 220 тонн манго. Привозят его автотранспортом из Китая.

— Поставки экзотических фруктов на Урал выросли в три раза. За первый квартал мы оформили более 960 тонн фруктов из Китая общей стоимостью почти 182 миллиона рублей, — сообщили в Уральском таможенном управлении.

По сравнению с прошлым годом поставки увеличились в три раза по весу, а по стоимости прибавили в 3,7 раза. Манго доставляют на Урал больше, чем другие импортированные фрукты. Его поставки составляют больше половины от объёма других привезённых плодов.

Перед отправкой манго в магазин, партия пройдёт фитосанитарный контроль.