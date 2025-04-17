В Екатеринбург завезли более 18 тонн манго из Китая

В Екатеринбурге уральские таможенники приняли крупную партию манго. Прибыло на Урал 18,7 тонн экзотического фрукта. Стоимость партии составила более трёх миллионов рублей.
С начала 2025 года в Свердловскую область импортировали более 220 тонн манго. Привозят его автотранспортом из Китая.
— Поставки экзотических фруктов на Урал выросли в три раза. За первый квартал мы оформили более 960 тонн фруктов из Китая общей стоимостью почти 182 миллиона рублей, — сообщили в Уральском таможенном управлении.
По сравнению с прошлым годом поставки увеличились в три раза по весу, а по стоимости прибавили в 3,7 раза. Манго доставляют на Урал больше, чем другие импортированные фрукты. Его поставки составляют больше половины от объёма других привезённых плодов.
Перед отправкой манго в магазин, партия пройдёт фитосанитарный контроль.