По словам главы Калининской сельской администрации Сергея Пелиха, это только начало проекта, которого местные жители ждали давно. После завершения первого этапа улица имени Есенина станет современной транспортной артерией с несколькими полосами движения, обустроенными тротуарами и велосипедной дорожкой. Кроме того, здесь появятся новые светофоры, освещение и система ливневой канализации.
Первый этап охватит отрезок от улицы Солнечной до Гомельской, а также улицу Кухаренко — от Есенина до Шолохова. Работы входят в краевую программу по комплексному развитию дорожной сети, реализуемую по инициативе губернатора Кубани. Второй этап реконструкции, от улицы Гомельской до улицы имени Петра Метальникова, планируют завершить в 2026—2027 годах.
Помимо этого, в Музыкальном микрорайоне ведется грейдирование дорожного полотна. Работы проходят на улицах Мусоргского, Дунаевского, Прокофьева, Шаляпина, Алмазной, Ангарской и Адлерской. Ранее специалисты выполнили ямочный ремонт на Суздальской.
Местные жители активно подключились к обсуждению проекта: в микрорайоне прошла встреча с участием представителей департаментов транспорта, городского хозяйства, а также активистов ТОСов.
В Краснодаре началась подготовка улицы Есенина к масштабной реконструкции
В Музыкальном микрорайоне Краснодара началась подготовка к масштабной реконструкции улицы Есенина. Сейчас там проходят работы по расчистке территории — убирают заросли, сухие деревья, переносят мусорные площадки и подготавливают участок к дальнейшему строительству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам главы Калининской сельской администрации Сергея Пелиха, это только начало проекта, которого местные жители ждали давно. После завершения первого этапа улица имени Есенина станет современной транспортной артерией с несколькими полосами движения, обустроенными тротуарами и велосипедной дорожкой. Кроме того, здесь появятся новые светофоры, освещение и система ливневой канализации.