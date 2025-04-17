В Краснодаре началась подготовка улицы Есенина к масштабной реконструкции

По словам главы Калининской сельской администрации Сергея Пелиха, это только начало проекта, которого местные жители ждали давно. После завершения первого этапа улица имени Есенина станет современной транспортной артерией с несколькими полосами движения, обустроенными тротуарами и велосипедной дорожкой. Кроме того, здесь появятся новые светофоры, освещение и система ливневой канализации.



Первый этап охватит отрезок от улицы Солнечной до Гомельской, а также улицу Кухаренко — от Есенина до Шолохова. Работы входят в краевую программу по комплексному развитию дорожной сети, реализуемую по инициативе губернатора Кубани. Второй этап реконструкции, от улицы Гомельской до улицы имени Петра Метальникова, планируют завершить в 2026—2027 годах.



Помимо этого, в Музыкальном микрорайоне ведется грейдирование дорожного полотна. Работы проходят на улицах Мусоргского, Дунаевского, Прокофьева, Шаляпина, Алмазной, Ангарской и Адлерской. Ранее специалисты выполнили ямочный ремонт на Суздальской.



Местные жители активно подключились к обсуждению проекта: в микрорайоне прошла встреча с участием представителей департаментов транспорта, городского хозяйства, а также активистов ТОСов.