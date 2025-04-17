Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ

По словам представителей арабских, израильских и западных разведслужб, ранее члены ХАМАС зарабатывали, в частности, на перепродаже гуманитарных и коммерческих товаров и сборе налогов с продукции, поступающей в сектор Газа. Согласно источникам газеты, доход движения также складывался из пожертвований, полученных от Западной Африки, Южной Азии и Великобритании, благодаря которым ХАМАС смогло накопить около 500 миллионов долларов, большая часть из которых хранилась в Турции.