В Екатеринбурге предложили освободить беженцев от уплаты турналога

По словам Бондаренко, эти люди уже начинают работать, но ситуация достаточно сложная. Несмотря на то, что у туристического налога не такая большая сумма, область субсидирует ПВР в размере около 1300 рублей в сутки за одного проживающего, сюда входит также трехразовое питание. Кроме того, у ПВР возросли затраты на коммунальные услуги, бизнес также несет большие потери по выезду беженцев: нужно восстанавливать номерной фонд.