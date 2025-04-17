В Беларуси готовят документ для регулирования выпуска токенов банками

Сейчас токены могут приобретать субъекты хозяйствования через структуры ПВТ, но банки этот инструмент не используют. «Национальным банком ведется работа по подготовке комплексного правого акта, который бы регулировал две вещи. Первое — формы использования токенов для банков, второе — определенное ограничение, которое мы будем использовать для работы с этим еще достаточно новым финансовым инструментом. Это сфера так называемых децентрализованных финансов, и законы, по которым обращаются токены, не должны вступать в противоречие с классическими элементами платежной инфраструктуры», — объяснил глава Нацбанка.