Хабаровский край планирует пересадить пассажиров на электробусы из Беларуси

— Мы презентовали сегодня коллегам то, что есть и что в перспективе в промышленности Республики Беларусь появится в рамках нашего общения. У нас уже есть план по строительству мультибрендовых центров в Российской Федерации. Он, естественно, подвергается корректировке, появляются новые регионы, закрепляются ответственные заводы. Производство очень важно, но не менее важно сервисное обслуживание. Если нет сервиса — не будет продажи. Поэтому в каждый регион России мы идем с качественным сервисом и гарантируем обеспечение запасными частями, — подвел итоги Денис Бакей.