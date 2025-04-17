Хабаровский край планирует пересадить пассажиров на электробусы из Беларуси

Комсомольск-на-Амуре рассматривается как первый город в Хабаровском крае, где могут начать внедрять современный электротранспорт белорусского производства — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этот вопрос стал одним из ключевых на переговорах с делегацией из Республики Беларусь, которая посетила регион с рабочим визитом.
В состав делегации вошли представители промышленных предприятий во главе с заместителем министра промышленности Беларуси Денисом Бакеем. В правительстве Хабаровского края их встретили первый заместитель председателя правительства региона Сергей Абрамов и министр промышленности и торговли Дмитрий Астафьев. К диалогу подключились также местные предприниматели и общественные организации.
Белорусские коллеги представили образцы современной машиностроительной продукции, в том числе электробусы, троллейбусы, трамваи и зарядные станции. Во время переговоров прозвучало предложение сделать именно Комсомольск-на-Амуре пилотным городом для запуска нового электротранспорта.
— Мы готовы создавать преференциальные условия для того, чтобы наши партнеры имели возможность вместе с нами воплощать качественные услуги. Для нас важны такие поставщики, как вы. Ваши предприятия доказали свою компетентность и имеют десятилетиями сложившиеся торговые отношения, — подчеркнул Сергей Абрамов.
Для реализации подобного проекта в городе Юности потребуется создать сеть электрозарядных станций. Этот вопрос ранее обсуждал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время официального визита.
Замминистра промышленности Беларуси Денис Бакей отметил, что техника белорусских предприятий, таких как «Белкоммунмаш» (БКМ Холдинг), полностью соответствует климатическим условиям Дальнего Востока. На предприятии ежегодно выпускают до 300 единиц электротранспорта и зарядных станций. В Комсомольске-на-Амуре могут появиться электробусы с экспресс-зарядкой (на 15−50 км) и ночной зарядкой.
В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что хорошо знакомы с белорусской техникой, и ее качество не вызывает нареканий. Помимо обновления общественного транспорта, городу требуется новая коммунальная техника — автогрейдеры, погрузчики и другая спецтехника. Приобретение оборудования возможно за счет федерального, краевого и городского бюджетов, а также с использованием льготных лизинговых программ.
Минтрансу края совместно с администрацией города поручено проработать проект маршрутов, учесть места размещения зарядных станций и организовать удобную логистику для подвижного состава и пассажиров.
В Минтрансе отметили, что в крае продолжается обновление подвижного состава: в Хабаровске уже работают 17 белорусских троллейбусов. Потребность в новых машинах сохраняется, и белорусские предприятия могут продолжить поставки.
Еще одной темой обсуждения стало создание многофункционального сервисного центра для обслуживания белорусской техники. Он позволит не только расширить линейку поставок, но и обеспечить бесперебойную эксплуатацию машин по всему Дальнему Востоку. Особенно в этом заинтересованы предприятия горной, лесоперерабатывающей и аграрной отраслей.
— Мы презентовали сегодня коллегам то, что есть и что в перспективе в промышленности Республики Беларусь появится в рамках нашего общения. У нас уже есть план по строительству мультибрендовых центров в Российской Федерации. Он, естественно, подвергается корректировке, появляются новые регионы, закрепляются ответственные заводы. Производство очень важно, но не менее важно сервисное обслуживание. Если нет сервиса — не будет продажи. Поэтому в каждый регион России мы идем с качественным сервисом и гарантируем обеспечение запасными частями, — подвел итоги Денис Бакей.
Во время презентации белорусская сторона представила разработки ведущих предприятий: БелАЗ, Белкоммунмаш, Минский автомобильный завод, Торговый дом МТЗ-Сибирь, Могилевлифтмаш и других. Обсуждались новейшие технологии в машиностроении, а также в сфере сельского и дорожного хозяйства.