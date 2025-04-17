В Челябинской агломерации запускают 19 старых знакомых маршрутов

Маршруты эти сезонные, работают только в тёплое время года, помогая горожанам добраться до пригородов и СНТ. Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», 26 апреля (следующая суббота) на дороги городов выйдут восемнадцать автобусов — четырнадцать на территории Челябинска (16с, 21с, 25с, 38с, 55с, 57с, 60с, 65с, 67с, 70с, 73с, 84с, 90с, 93с) и четыре в Копейске (12с, 17с, 27с. 28с). Ещё один под номером 184 соединит столицу региона и Сосновский район. Все будут работать по регулируемому тарифу. На городских автобусах (с двузначными номерами) будут действовать льготы.
Изменений в этом году по сравнению с прошлым несколько. Во-первых, маршрут 37с запускать не будут. Вместо него граждане могут воспользоваться автобусами № 52 (до 1 мая) и временным 52а (с 1 мая). Во-вторых, для маршрута 38с увеличат число рейсов. В-третьих, автобус 90с, пока закрыт путепровод на 7-м километре Троицкого тракта, поедет по Уфимскому тракту.
Последнее и, пожалуй, главное изменение — сезонные маршруты будут работать до 28 сентября включительно. В прошлом году, напомним, эти автобусы продолжали ходить и в октябре. Такое решение связано со значительным снижением числа пассажиров ближе к середине осени.