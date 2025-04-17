В Челябинской агломерации запускают 19 старых знакомых маршрутов

Маршруты эти сезонные, работают только в тёплое время года, помогая горожанам добраться до пригородов и СНТ. Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», 26 апреля (следующая суббота) на дороги городов выйдут восемнадцать автобусов — четырнадцать на территории Челябинска (16с, 21с, 25с, 38с, 55с, 57с, 60с, 65с, 67с, 70с, 73с, 84с, 90с, 93с) и четыре в Копейске (12с, 17с, 27с. 28с). Ещё один под номером 184 соединит столицу региона и Сосновский район. Все будут работать по регулируемому тарифу. На городских автобусах (с двузначными номерами) будут действовать льготы.