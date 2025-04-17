Нацбанк: белорусы больше не перекидывают деньги со вклада на вклад

«Сейчас люди настроены именно на долгосрочные сбережения, безотзывные вклады: один год, двухлетние вклады. Это очень меняет вот тот кредитный и депозит ландшафт, который был не так давно. Помните, все бегали: на месяц сюда положил, перекинул во второй банк. Эта ловля процентов», — сказал Головченко.