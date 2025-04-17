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Нацбанк: белорусы больше не перекидывают деньги со вклада на вклад

Новый глава Национального банка отмечает, что население теперь больше настроены на долгосрочные сбережения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Серьезным источником для кредитов в последнее время стали вклады населения, сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко в эфире телеканал «Первый информационный».

«Сейчас люди настроены именно на долгосрочные сбережения, безотзывные вклады: один год, двухлетние вклады. Это очень меняет вот тот кредитный и депозит ландшафт, который был не так давно. Помните, все бегали: на месяц сюда положил, перекинул во второй банк. Эта ловля процентов», — сказал Головченко.

Он констатировал, что политика белорусских банков по вкладам сейчас ориентирована на то, чтобы люди открывали депозиты на как можно большие сроки. По мнению Головченко, с одной стороны, это говорит о доверии к экономической политике. С другой «длинные» вклады — это показатель роста уровня финансовой грамотности населения.

Ранее первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров заявил, что в стране поставлена задача давать больше инвесткредитов. В то же время регулятор хочет сбавить темпы потребительского кредитования. Исключение — кредиты на отечественные товары.

В целом базой для кредитов, по мнению Нацбанка, должны стать долгосрочные вклады граждан.