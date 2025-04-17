Мэрия требует от директора Центрального рынка снести здание кафе

Это не первый иск властей к господину Шенгелии о сносе объекта недвижимости. Так, в конце декабря департамент земельных отношений Перми через суд потребовал от бизнесмена освободить крупный земельный участок от нестационарных торговых объектов. Речь идет об участке площадью 10,8 тыс. кв. м, ограниченном улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.