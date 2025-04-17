Мэрия требует от директора Центрального рынка снести здание кафе

Иск поступил 11 апреля. Согласно определению суда, истец требует признать самовольной постройкой объект капитального строительства — одноэтажное здание по адресу: г. Пермь, ул. Борчанинова, 79. Сервис 2GIS свидетельствует, что там расположено кафе-бар.
Одновременно администрация направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах: запретить Росреестру регистрировать сделки со спорным объектом недвижимости. Ходатайство суд удовлетворил.
Это не первый иск властей к господину Шенгелии о сносе объекта недвижимости. Так, в конце декабря департамент земельных отношений Перми через суд потребовал от бизнесмена освободить крупный земельный участок от нестационарных торговых объектов. Речь идет об участке площадью 10,8 тыс. кв. м, ограниченном улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.