На снос временных трибун на «Екатеринбург-Арене» нужен 1 миллиард рублей

«Миллиард — наши затраты на мероприятие. Поэтому нам, конечно, скучно в одиночку решать такие вопросы. Но, тем не менее, мы сегодня прорабатываем этот вопрос с федеральными министерствами для того, чтобы он был решен», — объяснил Набоких.
Он подчеркнул, что проект уже готов и прошел госэкспертизу в Москве.
Среди прочего, Сергей Набоких рассказал о нерентабельности «Екатеринбург-Арены». По его словам, в течение пяти лет после проведения Чемпионата мира по футболу областное правительство помогало содержать стадион, но сейчас средства на это закончились, и с 1 января 2024 года поддержка прекратилась.
«Мы справляемся своими средствами. На рентабельность стадион не вышел, и, на самом деле, вряд ли он выйдет на рентабельность в ближайшее время. Из всех стадионов, которые сегодня эксплуатируются, ни один стадион не вышел на рентабельность», — сказал замминистра спорта области.
При этом на стадионе регулярно проводятся различные мероприятия, и не только матчи ФК «Урал». «Много мероприятий проводим городских, спортивных, социальных, патриотических», — отметил Набоких.
Он добавил, что на сегодняшний день «Екатеринбург-Арена» — одна из немногих точек в городе, которая обладает необходимой для проведения массовых мероприятий безопасностью.