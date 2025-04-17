На снос временных трибун на «Екатеринбург-Арене» нужен 1 миллиард рублей

«Миллиард — наши затраты на мероприятие. Поэтому нам, конечно, скучно в одиночку решать такие вопросы. Но, тем не менее, мы сегодня прорабатываем этот вопрос с федеральными министерствами для того, чтобы он был решен», — объяснил Набоких.