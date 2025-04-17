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Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 млрд рублей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замминистра ЖКХ РК Дмитрий Каширин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2025 году в благоустройстве задействованы все муниципальные образования Крыма.

«Всего в Республике Крым будет благоустроено 68 общественных территорий и 177 — дворовых», — уточнил он.

На реализацию всех этих проектов в этом году предусмотрено около 5 миллиардов рублей, сказал Каширин. Половина этой суммы выделена из бюджета Москвы.

Еще 1,7 миллиарда рублей будут потрачены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и 500 миллионов — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

По словам Каширина, суммы в этом году больше, чем в предыдущем, поэтому и работы будут масштабнее. За счет увеличения бюджета в этом году благоустроят на 27 общественных и на 54 дворовых территории больше.

В Черноморском районе планируется обустроить пять общественных территорий. В Симферополе, Феодосии обновления ожидают четыре общественных пространства. В остальных муниципалитетах их по 2−3, сказал Каширин.

«Что касается дворовых территорий, то лидер у нас город Керчь, это 18 дворов. Евпатория — 16 и Феодосия — 15. Остальные чуть поменьше», — добавил он.

Каширин также отметил, что на сегодняшний день все контракты заключены и работы подрядчиками уже ведутся. Не оправдавших себя в предыдущих проектах недобросовестных исполнителей отсеяли, добавил заместитель министра.

Он подчеркнул, что качество работ, которые реализуются на региональные и федеральные деньги, не отличается. Что должно быть сделано в том или ином месте — решают вместе с жителями, в том числе если речь идет о придомовой территории.

«Каждый видит двор свой по-своему. Кому-то нужно больше парковок, кому-то зеленых зон, кому-то не нужна детская площадка или лавки не нужны. Поэтому, как правило, главы администрации стараются даже не с председателем многоквартирного дома согласовать, а именно с жителями, чтобы на этапе проектировки единое целое выработать, и не было проблем, когда начнется реализация проекта», — подытожил Каширин.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в Крыму стало больше городов с благоприятной средой.

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