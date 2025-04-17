Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году

«Каждый видит двор свой по-своему. Кому-то нужно больше парковок, кому-то зеленых зон, кому-то не нужна детская площадка или лавки не нужны. Поэтому, как правило, главы администрации стараются даже не с председателем многоквартирного дома согласовать, а именно с жителями, чтобы на этапе проектировки единое целое выработать, и не было проблем, когда начнется реализация проекта», — подытожил Каширин.